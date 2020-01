AMLO responde a Estados Unidos e Irán

Cancún.- Durante la conferencia mañanera de hoy, miércoles 8 de enero, el presidente López Obrador atajó cualquier duda respecto a su postura sobre la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. “No a la guerra”, expresó el mandatario.

“Sí a la paz”, remarcó.

Agregó que su gobierno está en búsqueda de “soluciones pacíficas y una postura de neutralidad”.

“De no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo”, respondió ante los cuestionamientos de la prensa.

Respecto a la posible afectación económica at tipo de cambio y los precios del petróleo, el tabasqueño se mostró optimista en tanto que, según él, las tensiones en Medio Oriente tendrán una solución pacífica.

“Espero que se logre un acuerdo, un diálogo entre las partes en conflicto y que no haya tensiones en el mundo, que podamos vivir en paz. La postura de México es esa, no intervenir, nosotros queremos una relación de respeto y de buena política exterior con los pueblos”, dijo.

López Obrador confirma deseo de participar en el Consejo de Seguridad de la ONU

Cuestionado sobre la intención del Gobierno de la República de formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU, el Ejecutivo Federal confirmó que Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante Naciones Unidas tiene ese encargo.

De confirmarse esa posibilidad, México, sin embargo, mantendrá su política exterior de respeto a las autonomías de los pueblos y la no intervención.

Según López Obrador, los Estados Unidos Mexicanos cuentan con el apoyo de más de 30 países de América Latina y el Caribe para ocupar una silla en dicho Consejo, el que tiene a su cargo mantener la paz y seguridad internacionales desde su sede en Nueva York.

Este órgano tiene 15 miembros con voz y voto, y el acatamiento de sus decisiones es obligatorio.

Actualmente, está integrado por Bélgica, China, República Dominicana, Estonia, Francia, Alemania, Indonesia, Níger, Federación de Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica y Viet Nam.