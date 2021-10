Responde AMLO tuits en su contra que hizo el "Jefe" Diego

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contestó en la “mañanera” dos publicaciones por la plataforma de twitter que hizo el político, Diego Fernández de Cevallos, en los cuales lo critica y a su gobierno.

En la conferencia de prensa matutina, López Obrador, acusó que el expresidente Ernesto Zedillo, que gobernó en el periodo 1994 al 2000, premió al “Jefe Diego” (Fernández de Cevallos), con la entonces Procuraduría General de la República (FGR).

Por ello, señaló, que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acusado de “lavado de dinero”, logró ganar el beneficio de llevar su proceso judicial en libertad.

Amlo, señaló que aunado a esto los mensajes del panista demuestran que “está muy enojado”, por lo cual decidió recatarse al hacer mención de ellos. También refirió que el exfuncionario debe tener “sentido del humor”, pues no vale la pena seguir “peleando así”.

“Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor. Ojalá y lo tome a bien y no se vaya a enojar más. Para qué nos vamos a estar peleando así, nada más es aclarar las cosas” (sic).

El caso es que Diego y el señor (Antonio) Lozano Gracia fueron los abogados de Padrés, entonces, tienen mucha influencia todavía en el Poder Judicial, así como les entregaron la procuraduría les daban manga ancha para poner jueces, magistrados, ministros; Diego proponía ministros, no estoy inventando nada”, manifestó el presidente.

Y es que, como suele suceder, las declaraciones de Fernández de Cevallos causaron controversia en redes sociales.

En un tuit publicado el pasado 15 de octubre, criticó la decisión de López Obrador de asistir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para dar un discurso sobre el problema de corrupción.

“¿Loco, cínico o todo junto?”, escribió Cevallos y recordó que “México se ubica en uno de los países más corruptos del mundo.

En otro tema, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) se refirió a López Obrador como: un resentido, por asegurar que los mexicanos fueron conquistados. Asimismo, recordó que el mandatario desciende de un abuelo español.

“Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos “fuimos conquistados”, porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL”, manifestó el “Jefe Diego”.

Este lunes, la conferencia de prensa matutina fue más breve de lo normal, pues AMLO anunció que se reuniría con John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para tratar temas sobre el cambio climático. Sin embargo, al ser cuestionado sobre su intromisión en el proceso penal de Padrés, López Obrador negó estar involucrado en ello.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie (...) Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada ni he intervenido para liberar a nadie (...) Ningún acuerdo”, indicó.

López Obrador aseguró que contrario a lo que se hacía antes, él guarda distancia con los poderes Legislativo y Judicial, y aclaró que dichos temas “no son asunto de su competencia” por lo cual reiteró a “esperar” al gobierno de Alfonso Durazo y a respetar la decisión del Poder Judicial Estatal.

Esto luego de que, en 2019, Padrés Elías saliera por su propio pie del Reclusorio Norte, en donde llevaba su proceso por los delitos de lavado de dinero.