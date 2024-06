AMLO se retirará a su rancho solo; visitará a Beatriz en la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha reiteró que, al finalizar su mandato, se retirará a su rancho “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para dedicarse completamente a su familia y a la investigación del México prehispánico, pero sin su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller.

En su conferencia mañanera del martes 18 de junio, el mandatario reiteró que no recibirá a nadie ni hablará de política tras dejar la presidencia.

“Yo ya me retiro por completo, voy a atender a mi familia, y eso, ya les dije, no se habla de política. Yo voy a estar trabajando en mi investigación por el México prehispánico”, afirmó López Obrador.

El presidente explicó que está reuniendo su bibliografía básica, compuesta por alrededor de 80-100 libros, para evitar la necesidad de buscar textos adicionales o visitar archivos y bibliotecas donde podría ser fotografiado.

López Obrador también mencionó que evitará viajar en aviones comerciales y buscará formas alternativas de trasladarse para visitar a su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien seguirá trabajando como investigadora.

“Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante, no voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos. Voy a ver cómo le hago para trasladarme porque voy a estar viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, nada más con aguantarme ya, imagínense, con todas las pequeñas presiones que se enfrentan en este noble oficio”, señaló.