AMLO revela que su gobierno no durará los seis años

Rolando Herrera

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante simpatizantes e integrantes de distintas comunidades indígenas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Administración no durará seis años, sino un poco menos, debido a que el cambio de poderes se hará el primero de septiembre de 2024 y no en diciembre como se hacía tradicionalmente.

"Entonces, ya nos falta cuatro años y ocho, o nueve o 10 meses, ya no falta mucho tiempo y no va a haber reelección, no va a haber reelección porque nosotros somos maderistas y es: 'sufragio efectivo, no reelección'", resaltó.

Ante esto, hizo un llamado a sus colaboradores a redoblar los esfuerzos en la implementación de los programas sociales para que en el tiempo que queda de su Presidencia se establezca la base de la llamada Cuarta Transformación.

"Si nos aplicamos y trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo vamos a dejar sentadas las bases para que sea una realidad la transformación", apuntó.

En su tercer día de gira por los estados de Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Veracruz y el Estado de México, el Presidente visitó Huayacocotla, en la Huasteca veracruzana.

En esta localidad, el Mandatario sostuvo un mitin denominando "Diálogo con los pueblos náhuatl, otomí, tepehua y huasteco", y también supervisó los avances del programa Universidades para el Bienestar.

Emir Hernández, representante de las comunidades indígenas, reprochó el abandono y la explotación que a lo largo de los años han sufrido los pueblos náhuatl, otomí y tepehua asentados en esta zona de la Huasteca Baja.

Estos pueblos, acusó, han padecido cacicazgos de parte de rancheros y la indiferencia de las autoridades, quienes se han negado a brindarles justicia.

"Esta región es donde se permiten las injusticias y tantas veces no se persiguen los delitos. Donde los intermediarios abusan, engañan y se apropian de todas las ganancias que producimos, donde se permite el saqueo de nuestros recursos, donde no se valora nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad", aseveró.

Este año se gradúan los primeros alumnos de las Universidad del Bienestar Benito Juárez

Raquel Sosa, responsable del programa Universidades para el Bienestar, informó que de las 100 universidades que López Obrador instruyó que se construyeran, ya se inició la construcción de 85 y que en marzo próximo se inaugurará el plantel del Ejido Carbonero en este Municipio de Huayacocotla.

Sosa dijo que este año también se graduarán los primeros alumnos de las universidades Benito Juárez que estudian en los planteles que fueron puestos en funcionamiento antes del inicio del sexenio de López Obrador.

"Estamos ya entrando, en este momento, en el tercer ciclo educativo para nuestros estudiantes que iniciaron en marzo, pero las escuelas que tenían antes nos permiten decir que el próximo año vamos a tener los primeros titulados del programa de Universidades para el Bienestar con todas las carreras registradas por la Secretaría de Educación Pública", indicó.