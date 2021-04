AMLO sale en defensa de Félix Salgado Macedonio: No lo deben sancionar

Durante la conferencia matutina del 13 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió en defensa de Félix Salgado Macedonio mencionando que debió ser multado y que el pueblo debería ser el que elija si gobierna o no.

"Esto es violencia... los fraudes o el querer impedir por consiga que no participe un candidato... por qué no dejarle al pueblo que decida".

Los comentarios del presidente AMLO no pasaron desapercibidos pues usuarios de Twitter criticaron la "falta de empatía" del presidente.

"¿No es un atentado a la democracia?... ¿Por qué no comprobó gastos de campaña?, 120 mil pesos... El argumento de Morena era que no tenían precandidatos, ¿qué no se puede imponer una sanción que no sea quitarle el derecho a participar? ¿Cuándo han hecho eso?".