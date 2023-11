AMLO se compromete a combatir el fentanilo ante Joe Biden

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró frente a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, que México está "sinceramente comprometido" en la lucha contra el fentanilo.

En la reunión bilateral que sostuvieron en el marco de la APEC, afirmó que nuestra nación está consciente del daño que esa droga está causando en EU declarando que:

"Es un asunto que tiene que ver con nuestro humanismo y es un acto de solidaridad. Estamos comprometidos sinceramente a seguir ayudando en todo para evitar el tráfico de drogas, en particular la entrada de fentanilo y otros químicos", indicó.

"En cuanto al combate a las drogas hay el compromiso de México de seguir apoyando para no permitir la introducción de químicos y del fentanilo, estamos muy conscientes del daño que ocasiona a los jóvenes en Estados Unidos", señaló.

El encuentro de los mandatarios comenzó a las 10:00 horas, tiempo local (dos horas menos que en la CDMX) en el Moscone Center de San Francisco, sede de la cumbre de la APEC.

Sobre el tema migratorio, que ha marcado la agenda bilateral en los últimos años, el mexicano resaltó la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones conjuntas.

Reconoció al mandatario estadounidense por no construir muros en la frontera común y abrir opciones legales para que migrantes de otros países puedan acceder a una visa de trabajo y no se vean en la necesidad de arriesgarse para tratar de llegar a EU, declarando que:

"Lo estamos haciendo de manera coordinada, conjunta. Agradecer al presidente Biden de Estados Unidos en los últimos tiempos en abrir una vía legal para la migración".

"Dejar de manifiesto que es el primer Presidente en mucho tiempo en Estados Unidos que no construye muros, porque eso no es solución. Tenemos que ayudarnos mutuamente para que la migración sea opcional, no forzosa".

"Que podamos ayudar en nuestros países de origen a los que se ven obligados a emigrar, por eso estamos muy satisfechos con este encuentro".