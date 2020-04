AMLO señala que Vicente Fox pidió su ayuda para cobrar el IVA durante su gobierno

MÉXICO.- El Presidente López Obrador aseguró que cuando fue Jefe de Gobierno de la CDMX, el entonces Mandatario electo Vicente Fox le pidió ayuda para aumentar el IVA.



"El Presidente me dijo una vez, cuando yo era Jefe de Gobierno y él era Presidente electo, antes de que entrara: ayúdame para cobrar el IVA en medicamentos y alimentos, le digo no, no puedo, 'es que hay que hacerlo, hay que hacer más grande el pastel porque ya no alcanza', así con sus palabras coloquiales, 'hay que hacer más grande el pastel, porque no alcanza, solo se tiene el 10 por ciento', ya lo tenían convencido quien iba ser Secretario de Hacienda, Gil Díaz, que había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas", comentó en su conferencia mañanera.