AMLO suspenderá ‘mañaneras’ previo a elecciones del 2 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que suspenderá sus conferencias mañaneras del 30 y 31 de mayo, para respetar el periodo de reflexión previo a la jornada electoral del 2 de junio.

El mandatario explicó que esos dos días (jueves y viernes) los dedicará a realizar una gira privada, de carácter cultural, sin la presencia de medios de comunicación.

Adelantó incluso que la celebración del Día de la Marina, que se conmemora el primero de junio, podría realizarse a puerta cerrada. Será en las Islas Marías.

"De una vez aprovecho para decirles que jueves, viernes y sábado, antes del día 2 que son las elecciones, no vamos a tener mañanera" , adelantó AMLO.

"No habría problema, pero no queremos. El día domingo 2 de junio es la elección, el miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es día 29, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles, pero ya no el jueves ni el viernes".

"Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural" .