AMLO teme soborno a consejeros del INE por proyecto de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su inquietud ante la posibilidad de que intenten sobornar a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) con tal de influir en la decisión sobre un proyecto que podría otorgar a Morena y sus aliados el 73 por ciento de las posiciones en la Cámara de Diputados.

Esta mañana en su conferencia, advirtió que, además de recibir presiones del sector empresarial, las autoridades electorales podrían recibir los llamados ‘cañonazos’ de dinero, para evitar que el bloque oficialista se quede con la mayoría calificada en San Lázaro.

-Como está actualmente proyectado se estaría dando la mayoría a Morena y aliados. Eso se estaría manejando en la Comisión de Pregorrativas y después en el Pleno a final de la semana. Entonces, si es con ese perfil, ¿lo mejor es que se siguiera bajo ese proyecto que se tiene por lo menos hasta esta hora?, se le preguntó a López Obrador.

-¿En qué consisten estás presiones, presidente?

-¿Sólo son desplegados o mensajes directos?