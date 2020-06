AMLO: concluirán Tren Maya el último año del sexenio

Claudia Guerrero

Chiapas.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la totalidad de la construcción del Tren Maya quedará terminada hasta el inicio del año 2024, el último de su sexenio.

Durante un acto para dar el cuarto banderazo de salida a las obras, el Mandatario explicó que todos los tramos quedarán concluidos en el 2023, con excepción del que comunicará a Tulum, en Quintana Roo, con Escárcega, en Campeche.

Banderazo #TrenMaya tramo 1 Palenque-Escárcega, desde Palenque, Chiapas | Gobierno de México https://t.co/9eSkaD0ME3 — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 4, 2020

"Espero que inauguremos el tren completo, a más tardar, a principios del 2024. Desde luego, desde antes va a estar inaugurado el tramo de Palenque a Cancún y también el de Cancún a Tulúm, el que nos va a quedar hasta principios del 24 va a ser el tramo de Tulúm a Escárcega, pasando por Calakmul", dijo.

"Pero ya vamos a tener comunicación desde Palenque a Campeche, Yucatán, Cancún, Tulúm desde el 2023 y a principios del 2024 cerramos todo el circuito los mil 500 kilómetros del Tren Maya con sus estaciones"

Tras agradecer la participación de la empresa Mota-Engil, el Mandatario expresó que así como ha demandado a las empresas que cumplan con los contratos en tiempo y firma, su Administración también está dispuesta a pagar a tiempo.

"Que la inversión no pase de lo contratado, de lo que ya está convenido, un poco más de 15 mil millones de pesos, que ustedes cumplan y que nosotros actuemos de la misma manera, que no les falten los recursos, que no tengan que esperar para que se les pague de acuerdo a lo convenido", indicó.

Por otro lado, reiteró que el empresario turístico, Daniel Chávez, será su representante personal para la supervisión de la obra, por lo que deberá entregarle informes periódicos sobre los avances de los trabajos.

El Presidente reveló que el empresario no cobrará por esa labor y que se encuentra jubilado, por lo que no existe conflicto de interés en su participación en el proyecto.

El político tabasqueño, que cuenta con una casa de descanso en este municipio, consideró que el Tren Maya es un proyecto para reivindicarse con el sureste mexicano, que ha sido saqueado y abandonado.

Tras recordar que desde el veracruzano Adolfo Ruiz Corrines (1952-19058), México no contaba con un Presidente del sureste, sostuvo que la construcción del tren impulsará el desarrollo de la región, donde podrán crearse nuevas ciudades, cerca de las antiguas ciudades mayas.

El director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, informó que, en virtud de la riqueza arqueológica de la zona, en este tramo trabajan de manera coordinada con el INAH.

Refirió que se han realizado, con la ayuda de drones, 80 operativos para detectar hallazgos arqueológicos que deban ser protegidos.

El de hoy, fue el último de los cuatro banderazo de salida que dio el Presidente a las obras del Tren Maya.

Este tramo, que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, pretende comunicar a Palenque con Escárcega, con cuatro estaciones, a lo largo de 228 kilómetros.

Según Fonatur, además de la obra, la Sedatu invertirá 260 millones de pesos en obras de mejora en la zona y se busca generar un impulso para incrementar las operaciones del aeropuerto localizado en Palenque.