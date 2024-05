AMLO: vallas en Palacio Nacional seguirán ahí tras elecciones

Las vallas que rodean Palacio Nacional estarán instaladas hasta después que pasen las elecciones del 2 de junio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su ‘mañanera’.

Este miércoles 15 de mayo, el mandatario acusó que la Oposición ‘quiere que se metan 20, 30, 50, 100 al Palacio y le prendan fuego’.

El mandatario justificó la medida alegando que vale más prevenir, pues para los conservadores de la Oposición lo que quieren es que manifestantes ingresen al Palacio Nacional y lo incendien.