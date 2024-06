AMLO vs. Reyna: ‘UIF no investiga a Loret de Mola ni a Brozo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no está investigando al periodista Carlos Loret de Mola ni a Víctor Trujillo (Brozo), en respuesta a los cuestionamientos de una reportera durante su conferencia mañanera.

La periodista Reyna Haydee preguntó: "¿También están investigando a Víctor Trujillo?" , a lo que el mandatario respondió: "No, a nadie. Es más eficaz demostrar que calumnian que presentar una denuncia legal" . López Obrador enfatizó: "Nunca he denunciado a ningún periodista" .

Ante la insistencia de la reportera sobre si la UIF está investigando a estos periodistas, el presidente fue contundente: "No los están investigando".

Además, señaló que Pablo Gómez, titular de la UIF, nunca le ha mencionado nada al respecto: "Nunca me ha dicho Pablo Gómez de que... nada, nada, nada. No hay nada, absolutamente nada" .

López Obrador aprovechó la ocasión para responder a las acusaciones de Loret de Mola, quien, según el mandatario, está pasando por un mal momento.

"Lo de Loret de Mola, que lo están persiguiendo y va a estar preparado, que no se prepare de nada, nosotros no somos represores, estamos a favor de la libertad de expresión, de manifestación. Que no nos quiera usar a nosotros para ocultar su rotundo fracaso al servicio de la corrupción " , expresó.

¡Sigue Reyna Haydee! #AMLO : En lo que a mí corresponde, han destinado muchísimo dinero a desprestigiarme y no han logrado su propósito porque tengo moral, mi consciencia tranquila. Si #AnabelHernández dice que me dieron dinero de #Sinaloa y resulta que no es cierto, puedo… pic.twitter.com/s5BkRV60lE

El presidente cuestionó: "¿Qué culpa tenemos nosotros? Que no se preocupe de nada, ni de denuncia, ni atención, ya hasta se me olvidó, porque estuvo calumniando todo el tiempo y no tuvo ningún efecto. Y ahora que perdió, si es que tenía credibilidad, que me quiera echar la culpa" .

Ante la sugerencia de la reportera de que en política no hay casualidades, López Obrador respondió: "Yo nunca le he pedido a nadie que hable bien de mí" .