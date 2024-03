AMLO vs. Ricardo Salinas: ¿Quién tiene derecho al campo de golf de Huatulco?

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el campo de golf de Huatulco es de la Nación y no del empresario Ricardo Salinas Pliego. Durante la mañanera en La Paz, Baja California Sur, López Obrador explicó que el empresario tenía una concesión que se venció.

“Existía o existe este campo de golf que se le había dado en concesión a Ricardo Salinas Pliego" , dijo.