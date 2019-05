AMLO cuestiona a Reforma por difundir lista de periodistas pagados

Agencia Reforma/ Staff

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó quién entregó a REFORMA la lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.



"Si ahora aparecen nombres en un periódico pues hay que ver quién le entregó esa información, primero", dijo el Mandatario federal durante su conferencia mañanera.



Aclaró que la Presidencia no dio a conocer los nombres de los comunicadores beneficiados.

"Bajo palabra de decir verdad, nosotros no dimos a conocer los nombres de quiénes reciben, o recibían, estos apoyos para trabajos informativos, esto tuvo que ver con otras dependencias si dieron a conocer los nombres, nosotros solo entregamos esta información al Instituto de Transparencia, así, y nosotros no dimos a conocer los nombres, quiero aclarar de que lo que nos pidieron fue, nos pidió el Instituto de Transparencia, fue la información sobre columnistas, periodistas, no es el gasto de publicidad del Gobierno, esto es otra cosa".



Afirmó que entregaron la información al Instituto de la Transparencia.



"Hay un Instituto de la Transparencia, fue el que nos solicitó la información y aquí dijimos en su momento que no queríamos que se pensara que era una respuesta nuestra ante ataques o cuestionamientos o críticas legítimas, no, se hizo porque ciudadanos pidieron al Instituto de la Transparencia esa información y el Instituto de la Transparencia nos pidió a nosotros y entregamos esa información y dijimos no vamos a revelar los nombres, además aclare que lo de la publicidad es legal, es decir, todos los Gobiernos contratan publicidad".

Ayer, REFORMA publicó que la Presidencia de la República divulgó una lista de 36 periodistas y sus empresas que recibieron contratos durante la administración de Enrique Peña Nieto por un monto total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos por publicidad y gastos de comunicación.

La lista a la que tuvo acceso REFORMA señala el nombre del comunicador, la razón social a la cual se facturó y el monto pagado de 2013 a 2018.



Según la lista quien más recursos recibió fue Joaquín López Dóriga y a través de cuatro empresas recibió 251 millones 482 mil. Las empresas contratadas fueron Ankla Comunicación, Astron Publicidad, Plataforma Digital Joaquín López Dóriga y Premium Digital Group.



El siguiente en la lista es Federico Arreola cuya empresa Periódico Digital Sendero obtuvo en total 153 millones 578 mil 253 pesos, 151 millones 897 mil 653 por publicidad y 1 millÛn 680 mil 600 por otros servicios.



En el documento es incluido el historiador Enrique Krauze, quien es ubicado como periodista. Se le adjudica haber recibido 144 millones 80 mil 995 pesos para la revista Letras Libres, 87 millones 402 mil 316 pesos por publicidad para Editorial Clío y 56 millones 678 mil 678 por otros servicios. Aunque los trabajos realizados en los dos últimos casos se refieren a la producción de documentales y programas para medios electrónicos.



En la lista también aparece Óscar Mario Beteta, con 74 millones 571 mil 100 pesos; Beatriz Pagés, con 57 millones 204 mil 346 pesos; Callo de Hacha, con 47 millones 389 mil 112 pesos; Raymundo Riva Palacio con 31 millones 138 mil 703 pesos. En este caso, el periodista aclaró a REFORMA que se trata de una sociedad de 22 miembros de la que Èl es representante legal y que de la suma por concepto de publicidad se pagaron impuestos.



Ricardo AlemÁn con 25 millones 851 mil 109 pesos y Adela Micha con 24 millones 365 mil 501 pesos.



La Presidencia entregó las cifras desglosadas por año de 2013 a 2018, aunque aclaró que las del último año son preliminares.



Otros periodistas cuyas empresas recibieron dinero son Luis Soto con 23 millones 631 mil 357; Pablo Hiriart, con 22 millones 149 mil 942 pesos; Jorge Fernández Menéndez con 19 millones 776 mil 381 pesos; Rafael Cardona, con 15 millones 814 mil 265; Roberto Rock con 15 millones 819 mil 516 pesos o Francisco García Davish con 14 millones 369 mil 481.



En el listado revelado están, además, Eunice Ortega por 10 millones 607 mil pesos; Maru Rojas, con 9 millones 554 mil 903 pesos; Guillermo Ochoa con 8 millones 178 mil; Francisco Cárdenas con 7 millones 853 mil 293; el portal Animal Político con 7 millones 753 mil; Eduardo Ruiz Healy con 4 millones 242 mil; y Nino con 1 millÛn 636 mil pesos.