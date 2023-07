AMLO vuelve a ignorar a INE y ataca a Xóchitl en 'La Mañanera'

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reincidió, ignoró de nuevo la prohibición del INE y se lanzó contra la senadora Xóchitl Gálvez, aspirante del Frente Amplio por México al 2024.

En conferencia, desde Tepic, se refirió a la denuncia interpuesta por la legisladora del PAN ante la Fiscalía General de la República (FGR), por la presunta violación al secreto fiscal y bancario.

El Jefe del Ejecutivo criticó que se le acuse penalmente, tras advertir que información revelada sobre las empresas de Gálvez "se la hicieron llegar" y se sentía obligado a difundirla ante la existencia de un "posible delito".

"Bueno, ¿por qué di a conocer estos contratos? Porque me los hicieron llegar y ni modo que si uno sabe de qué hay un posible delito tiene uno que quedarse callado" , señaló.

"Me está demandando, que porque di a conocer lo de los contratos que obtuvo su empresa cuando estaba de Jefa de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México”.

A pesar de las restricciones a las que está sujeto por las medidas cautelares de la Comisión de Quejas del INE, el político tabasqueño confió en que el Tribunal Electoral no lo sancione.

Según dijo, hablar de Xóchitl Gálvez y supuestos actos de corrupción no es un asunto de carácter electoral.