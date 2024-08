México: AMLO y Sheinbaum juntos en avión militar para gira de transición

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, volarán juntos, por primera vez, en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

En su mañanera, informó que en la última gira con su sucesora para visitar Colima, Michoacán, Jalisco, y Nuevo León, ya no irán por separado.

Los políticos morenistas tienen planeado abordar una aeronave militar, este viernes, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México, para finalizar su recorrido por los 32 estados del país como parte de la etapa de transición de Gobierno.

Se trasladarán a Manzanillo, Colima, y, por la tarde, a Morelia, Michoacán. La gira incluye una visita a Jalisco mañana sábado y el cierre del recorrido por el País, el domingo, en Nuevo León.

Esta mañana, desde Palacio Nacional, López Obrador descartó que la decisión de volar juntos pueda representar un riesgo.

¿Se analizaron las condiciones de seguridad de que siendo el Jefe de Estado y ella la futura Jefa de Estado, vuelen juntos?, cuestionó el medio de noticias Reforma.