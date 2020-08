AMLO implica al titular del Banco de México en caso de la planta Fertinal

Ma. Elena Sánchez

Torreón.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se investiguen los créditos otorgados por Nacional Financiera y Bancomext para la planta Fertinal, cuando los titulares eran Enrique de la Madrid y el actual Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

En conferencia, el Mandatario fue cuestionado sobre la falta de transparencia de esos contratos, ya que las instituciones han argumentado que no se puede revelar información por el secreto bancario.

"No, no, yo voy a dar instrucciones de que se ventile, no vamos a hacer lo mismo que hacían antes", dijo.

¿Entonces vamos a conocer todos los detalles del caso?, se le cuestionó.

"Sí, de cómo se dieron los créditos porque fue Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, un hijo del ex Presidente De la Madrid era el de Nacional Financiera, del Banco de Comercio Exterior, y el actual Gobernador del Banco de México también, estaba en Hacienda y luego fue director del Bancomext cuando estos créditos. Entonces sí es un asunto que amerita ser tratado"

López Obrador reprochó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no haya incluido este caso en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), como testigo colaborador.

El Presidente consideró que el silencio del ex funcionario peñista sobre el tema es inexplicable, ya que se trató de un negocio que dejó un adeudo de 9 mil millones de pesos.

"Está peor el otro asunto que no señala por cierto Lozoya, de manera inexplicable, por eso hay que ir al fondo, otra planta de fertilizantes que compraron en el mismo tiempo, que se pagaron también como 9 mil millones de pesos, ahí está la deuda"

"¿Saben quiénes daban los créditos para todo esto? La banca de desarrollo Nacional Financiera, el Banco de Comercio Exterior".

El Jefe del Ejecutivo informó que su Gobierno interpuso una denuncia ante la FGR para que se investigue este caso.

¿Entonces Lozoya; no está declarando todo?, se le preguntó al Presidente.