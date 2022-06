Es una cuenta falsa: Anabel Hernández desmiente amenaza de muerte

Anabel Hernández se pronunció luego de que una cuenta falsa expusiera una supuesta amenaza de muerte para la periodista y tras ser desestimado el reportaje donde señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene contrato con el narcotráfico desde el 2018.

De acuerdo con Infobae México, la también escritora confirmó al medio “que se trataba de una cuenta y un mensaje totalmente falsos”.

Anabel teme por su vida

Este miércoles, la supuesta cuenta de la autora “Emma y las otras señoras del narco” publicó que recibió un sobre con una balas dentro y un mensaje amenazante, por lo que aseguraba que ella y su familia no se sentían a salvo, después arremetió contra el gobierno por atacar a la prensa.

“Esta mañana, he recibido esto en un sobre a mi nombre que decía “Vamos a por ti.” Tanto yo como mi familia no nos sentimos a salvo. Esto pasa cuando el gobierno en lugar de defender a la prensa es el primero que nos ataca” se lee en la cuenta falsa.

Esta mañana, he recibido esto en un sobre a mi nombre que decía “Vamos a por ti.”

Tanto yo como mi familia no nos sentimos a salvo.

Esto pasa cuando el gobierno en lugar de defender a la prensa es el primero que nos ataca. pic.twitter.com/wwmHqiRT3E — Anabel Hernández (@AnabelHernanGar) June 8, 2022

López Obrador desmiente narco- pacto con el Cártel Sinaloa

Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana” aseguró que no es verdad que el mandatario tenga un narco-pacto con el Cártel dirigido por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Según las declaraciones de García Vilchis, el artículo es parte de una “guerra sucia” que se vivió antes y durante la jornada electoral del pasado cinco de junio.

Anabel se contradice

La periodista en 2012, mencionó que por más trabajo de investigación que ha hecho, no había encontrado nada en contra de López Obrador, como un enriquecimiento público o estar asociado con el narcotráfico.

“Les puedo yo Anabel Hernández, no he encontrado nada (contra de López Obrador) que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, como generar el rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el contrario, he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos lambiscones o de qué se yo... incluso un empresario de Monterrey me comentó que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez", declaró en una conferencia Hernández.

Sin embargo, a principios de mayo de este 2022, mencionó que la mayoría de los funcionarios públicos mantiene pacto con el narcotráfico y que el único rubro que no lo está son los periodistas.

“Estamos hablando de un país donde hay un sistema criminal donde las autoridades, me refiero a gobernantes, policías militares, están coludidos en una amplia mayoría con el crimen organizado, el única factor que no está involucrado con esta involucrado con esta convivencia criminal somos los periodistas”

Asimismo, resaltó que al ser profesionales de la investigación corren demasiado peligro con el actual gobierno que desea silenciarlos.

“Es por eso que tanto el gobierno, como el crimen organizado quieren silenciarnos, particularmente el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es el más mortífero contra los periodistas en México, porque es un gobierno muy violento, todos los días nos fusila virtualmente en sus conferencias de prensa” acusó Anabel Hernández.