Anabel Hernández expone relación de Belinda con hijo del 'El Chapo' Guzmán

En un reciente episodio del pódcast Narcosistema, la periodista Anabel Hernández expuso una supuesta relación entre la cantante Belinda e Iván Archivaldo Guzmán Salazar alias el “Tocallo”, uno de los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Esta revelación surgió tras una entrevista realizada a Dámaso López Serrano, conocido como 'El Mini Lic', ex miembro del Cártel de Sinaloa.

Durante el episodio titulado "¿Quiénes son Los Chapitos?", Hernández, especializada en temas de narcotráfico y política, aseguró que Guzmán Salazar tenía una amistad cercana con la cantante, aunque no estuvo presente en los encuentros. Relató que Iván Archivaldo solía presumir de su relación con Belinda en sus círculos más íntimos.