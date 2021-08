Anaya reta a AMLO y acepta declarar si también lo hacen sus hermanos

MÉXICO.- De nueva cuenta, el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés propuso al presidente, Andrés Manuel López Obrador que estaría dispuesto a acudir a declarar por las acusaciones en su contra con la condición de que ese mismo día, y a la misma hora y ante el mismo juez, se presenten sus dos hermanos: Pío y Martín López Obrador, y que se les dé el mismo trato y se valoren las pruebas de la misma manera.

A través de un video, posteado en su cuenta oficial de Twitter, el panista queretano aseguró que de ellos hay videos recibiendo dinero, en cambio en su contra, sólo son un invento del propio López Obrador en la boca del extitular de Pemex, Emilio Lozoya y por eso no hay pruebas.

Y cuestionó: si no puede proceder contra sus hermanos es porque el dinero que estaban recibiendo era para él mismo.

"Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora y ante el mismo juez que tus dos hermanos Pío y Martín López Obrador y que nos den exactamente el mismo trato y que de valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo Andrés Manuel, las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya por eso no hay pruebas o a ver, con toda confianza Andrés Manuel: no será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti", aseguró Anaya Cortés.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

Anaya pide ayuda a reporteros para que le llegue el mensaje

Y agregó que está grabando y subiendo el video a las 7 de la mañana y pidió a algún reportero o reportera que le comente al titular del ejecutivo en su mañanera a ver si se anima a proyectar y a comentar su video y le mando saludos y le pidió que tenga un buen día.

"A ver son las 7 de la mañana en punto y estoy subiendo este video, a ver si alguna reportera o reportero me hace el favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos Presidente, pase usted un buen día", agregó.

“Solo me tomará un minuto”

Al iniciar el video, el panista dijo que en los últimos dos días, el presidente López Obrador, ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar de él y solo le va a tomar un minuto responderte Andrés Manuel.

"Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte para que me metan a la cárcel 30 años y me animas diciéndome que según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente y no le he podido explicar a mi hijita de 9 años porqué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando tú eres inocente, pero bueno", agregó.

