Ancianos denuncian maltrato de su sobrino, el luchador 'Dragón Fly'

Para salir de su casa, Raúl Meneses y Yolanda Martínez, ambos adultos mayores, vigilan primero si su sobrino Octavio "N", luchador profesional conocido como Dragón Fly, no está a punto de salir o entrar para evitar enfrentamientos.

El temor de encontrarlo y ser golpeados se funda en amenazas, empujones e insultos con los que arremete cuando los encuentra en el pasillo, denunciaron los afectados, ambos de 75 años, ante distintas agencias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, sin que hasta ahora haya avances.

A Meneses le dieron un Código Águila en caso de agresiones y a ella el Poder Judicial le otorgó medidas de protección; sin embargo, no han sido efectivas porque la Fiscalía señala que ocurrirá hasta que le notifiquen al presunto agresor, no obstante, que el PJ determinó un plazo para que se las dieran, no han avanzado.

Meneses relató que desde hace seis meses su sobrino volvió a vivir con su mamá en un departamento con el que comparten áreas en común, como el pasillo de salida y el zaguán.

El 16 de febrero tuvieron un altercado con su sobrino y de ahí siguieron los roces y la intimidación física con amagos de golpes, relató el afectado.

"Me dijo que con una mano me tumbaba, que él estaba muy fuerte porque era luchador profesional" , recordó. Es una frase que les repite constantemente.

Fue por los hechos del 15 de marzo en los que su esposa resultó agredida que decidieron denunciar, la mujer intervino para que cesaran las ofensas y, en respuesta, el joven puso su frente contra la de ella y luego la empujó.

Meneses denunció el 19 de marzo ante la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos en agravio de grupos de atención prioritaria por violencia familiar donde le dieron un Código Águila y le dijeron que en caso de que lo golpearan les avisara.

"Pues a ver si no me noquea y puedo avisarles" , contestó el ofendido al considerar que la medida no es suficiente para protegerlo.

La semana pasada le indicaron que primero debía ir con el psicólogo y le dieron cita para el 27 de agosto y hasta que eso ocurra le notificarán a su sobrino y verían cuándo inician las audiencias.

En tanto, Martínez denunció en la Fiscalía de las Mujeres. Asimismo, se solicitaron medidas de protección para ella tras los hechos.

"Temo que continúe con las agresiones, soy una mujer de la tercera edad, me siento vulnerable al lado de mi agresor", expresó en su solicitud de medidas de protección.

El Poder Judicial capitalino se las otorgó y aunque dicha dependencia señala que en caso de que las autoridades de la Fiscalía no las concedieran y no notificaran al agresor incurrirían en una falta, pero hasta ahora no se las han otorgado.

