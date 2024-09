Este lunes 9 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó durante su conferencia matutina que su hijo Andrés Manuel López Beltrán, competirá por un cargo al interior de Morena.

López Obrador aclaró en su ‘mañanera’ que López Beltrán no tiene intenciones de ir por la presidencia de Morena y agregó que hace tiempo pactó con sus hijos que ninguno de ellos apuntaría al gobierno mientras él trabajara como servidor público.

A poco tiempo de dejar su puesto como presidente de México, López Obrador recalcó que sus hijos serán libres de competir por un puesto gubernamental.