Reunión con Jared Kushner “no fue en lo oscurito”: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "normal" el haberse reunido con el yerno y asesor de Donald Trump, Jared Kushner, en casa del ejecutivo de Televisa, Bernardo Gómez.

Al ser cuestionado sobre el encuentro en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario negó que se tratara de una reunión en lo '"oscurito" porque se informó de lo que se habló.

"Lo hicimos así porque lo consideramos normal, hacerlo en ese plan, de amistad, cenamos ahí, no fue una reunión rígida, acartonada, fue una conversación circular, como son a veces esas reuniones muy importantes", dijo.

"¿Fue en lo oscurito?", se le preguntó.

"No, porque habían testigos y lo informamos", respondió.

"¿No hay conflicto de interés?", se le insistió.

"Ninguno, porque fue un encuentro amistoso. Sí se habló del tema del tratado (comercial), se reafirmó el compromiso de ese tratado porque hay cosas que benefician al País", afirmó.

Al preguntársele por qué hacer el encuentro en la casa de Gómez, vicepresidente de Grupo Televisa, López Obrador puntualizó que tanto él como Kushner comparten esa amistad.

"Así se dieron las circunstancias. A lo mejor me reúno en casa de un periodista amigo, en casa de un campesino, en casa de un maestro. Hay también la coincidencia de que se tiene amistad de las partes, entonces fue en ese ambiente de amistad, nos sentimos cómodos".

El tabasqueño sostuvo que tener este tipo de reuniones en casa de un particular no resta a su investidura como Presidente.

"No se me quita nada, soy respetuoso de la investidura presidencial, si fuese a hacer algo indigno, no podría reunirme con nadie, pero tengo mi autoridad moral para asistir a cualquier encuentro".

Al cuestionársele sobre los intereses que representa Bernardo Gómez, el Presidente respondió que se trata de un asunto de celos de los medios.

"Lo importante es que se mantiene con el Gobierno de Estados Unidos una relación de amistad, esto dice mucho", aseveró.

López Obrador habló de la importancia de ese lazo por tratarse de un país vecino, que no es igual a tenerlo con otras naciones.

"Por razones de geopolítica, tenemos que mantener un cuidado mayor de nuestra relación con Estados Unidos, somos vecinos, a eso me refiero, para que no se vaya a malinterpretar", aclaró.

"Tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera, viven 24 millones de mexicanos en Estados Unidos, tenemos estrechas relaciones económicas, comerciales, compartimos historias de confrontación y también momentos de amistad, de solidaridad".

Es una relación, dijo, equivalente a la relación que debemos tener también por cuestiones históricas, geopolíticas, culturales, con nuestra América.