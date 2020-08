Ante fallas de Aprende en Casa II piden comparecencia urgente del titular de la SEP

Claudia Salazar

Ciudad de México.- Debido a las fallas que hay con el programa Aprende en Casa II, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cámara de Diputados propone la comparecencia urgente del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán.

"El arranque de este programa nuevo y emergente modelo pedagógico, trajo muchas dudas y problemas en su implementación en todo el país, convirtiendo en pocos días una tortura para las y los alumnos y padres de familia", plantea el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, en un punto de acuerdo presentado en la Comisión Permanente del Congreso, que sesiona esta tarde.

"La Comisión Permanente del Congreso convoca al titular de la Secretaría de Educación Pública a una reunión de trabajo urgente con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a fin de conocer el alcance y situación que guarda el programa Aprende en Casa 2", se lee en la propuesta.

El perredista destaca que el programa representa una prueba de fuego para el País en materia educativa.

"Si bien el Gobierno federal implementó Aprende en Casa II como medida tecnológica que evite el rezago educativo por los grandes efectos de la pandemia de Covid-19, advierte, lo que no prevé este sistema es que la brecha digital se está ensanchando"

Se están generando, expone Aguilera, dos mundos claramente definidos: el primero, el de las y los estudiantes que buscarán adaptarse al mundo digital; y el segundo, el de las y los alumnos que deberán tomar sus clases en la televisión.

Profundiza la desigualdad

En la propuesta se cita que la apertura del ciclo escolar 2020-2021 profundiza la desigualdad y la pobreza, pero sobre todo enraiza la "idea atroz" de que el futuro de las nuevas generaciones es un asunto sin importancia, sin dirección y sin esperanza.

"La brecha digital que hoy se construye refuerza el argumento central de este gobierno que expresa dos polos sociales y donde claramente el ganador será aquel alumno que se esté preparando para las necesidades del mundo actual"

"En tanto el inicio del ciclo escolar a través de esta modalidad vía televisión abierta, ha generado quejas por parte de los padres de familia en casi todas las regiones del país, ya que muchos de ellos no pudieron sintonizar los canales de Aprende en Casa II".

Las zonas donde principalmente no funcionó, explica, fueron Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Michoacán , Chihuahua, y otros más donde señalaron que no pudieron acceder a los contenidos educativos de la Secretaría de Educación Pública, ya que no encontraron los canales con las clases para nivel básico.

México requiere, agrega, todo un diseño institucional que estructure y potencie sus habilidades a fin de que tenga perspectiva de futuro.