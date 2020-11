México: En unos días podría aprobarse el consumo lúdico de cannabis

Ciudad de México.- Con la Oposición de la bancada del PAN, el Senado de la República se encamina a eliminar el esquema prohibicionista y empujar el consumo lúdico de la cannabis.

Las comisiones unidas de Salud, Justicia y Estudios Legislativos Segunda sesionan en videoconferencia para apurar los cambios que serán introducidos en el dictamen que presumiblemente se votará el miércoles de la próxima semana.

En razón de que se trata de una sesión remota, los senadores no podrían votar el dictamen.

En vez de la Secretaría de Gobernación, será la de Salud la que asuma todo lo concerniente al tema medicinal. Además, de Ley Nacional se pasa a Ley Federal.

Del mismo modo, se elimina la necesidad de permiso para consumo en los domicilios, aunque se estipula que no haya niños que atestigüen ver a los mayores de 18 años fumar la mariguana, en aras de que no se restrinjan los derechos humanos.

Se permitirá la posesión de hasta 200 gramos y la posibilidad de venta libre de 28 gramos.

"Los usuarios lo que nos están pidiendo es que se les deje en paz", resumió la senadora morenista Jesusa Rodríguez, una de las principales promotoras del consumo lúdico de la cannabis.

"La planta ha hecho un daño brutal y sigue instaurado en el inconsciente colectivo la idea de que es una planta diabólica, pero no son las sustancias, son las circunstancias. Dejar la mariguana en manos de los cárteles. La prohibición ha causado mucho más daño".

Por el PAN, el senador Damián Zepeda externó su rechazo categórico al consumo lúdico, aunque los panistas podrían respaldar el consumo medicinal.

"Estoy en contra de que se abra el mercado de las drogas. Soy papá y tengo tres niños y no veo positivo que mis hijos vayan a la esquina a comprar mariguana. No creo que traiga nada de bueno. No veo nada de bueno en fumar por diversión. No creo que debamos abrir Oxxos de mota", planteó.

Por el PRI, las senadoras Sylvana Beltrones y Claudia Ruiz Massieu adelantaron el respaldo del tricolor al dictamen, pero advirtieron que debía ser mejorado.

"Es un dictamen poco satisfactorio y no reduce el mercado negro", dijo Beltrones, quien además consideró necesario alentar campañas de prevención para reducir el daño por el consumo de la cannabis.

"Necesitamos una despenalización real", propuso Ruiz Massieu, quien celebró que pase de un mercado ilegal a uno legal.

🔴 Reunión de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos Segunda para el análisis del dictamen en materia de la regulación de cannabis, del 13 de noviembre de 2020 https://t.co/URVdekV2Us — Senado de México (@senadomexicano) November 13, 2020

El emecista Juan Zepeda aseguró que la regulación representa un avance. “Sí es responsabilidad de nosotros generar estas acciones. Este momento es vital para que podamos cambiar los paradigmas e ir hacia un nuevo camino. En materia de cannabis MC suscribe estas consideraciones".

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD, estimó que México habría dado un paso importante en la exigencia de la regulación. “Tenemos que quitar el tabú de la planta de cannabis. Ver la planta de mariguana no significa narcotráfico".