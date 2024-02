"Aquí no se calumnia al presidente de México", AMLO arremete tras acusaciones del NYT

En la conferencia matutina de este viernes 23 de febrero de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se pronunció firmemente ante las recientes acusaciones del The New York Times (NYT), justificando sus acciones y reafirmando su postura en defensa de la integridad personal y familiar.

López Obrador, reconocido por su defensa de la libertad de expresión, respondió a las acusaciones del NYT sobre supuestos vínculos de funcionarios cercanos con el crimen organizado. Afirmó que si bien defiende la libertad de prensa, un medio extranjero no puede calumniarlo sin pruebas. En sus propias palabras:

"Aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al presidente de México porque tenemos autoridad moral (...) Fue como el parto de los montes, parieron un ratón” .

¡Bájenle una rayita a su prepotencia!, pide #AMLO a medios extranjeros. No tengan ninguna preocupación, esto es lo que se da siempre, es buenísimo. ¿En #EU te van a dejar los presidentes hablar así? No se da ninguna demanda. #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/0iMWtUVSun

En cuanto a su decisión de mostrar el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, coautora del reportaje del NYT, AMLO la defendió argumentando que los medios suelen atacarlo sin fundamento. Afirmó: