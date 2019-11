¿Natural o artificial? Mira qué árbol de Navidad contamina menos

Agencia

CUDAD DE MÉXICO.- Contrario a lo que muchos pensarían, poner un Árbol de Navidad natural tiene menos impacto negativo ecológico que si pones uno artificial, según información de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Esto, por la sencilla razón de que, por cada árbol cortado, se plantan al menos otros cinco, por lo que no se considera deforestación. Además, para producirlos existen áreas destinadas para este fin y se les conoce como plantaciones forestales comerciales, lo que significa que no son extraídos de bosques naturales.

Hay otras ventajas del uso del Árbol de Navidad natural, según Profeco:

Durante el tiempo que tarda en crecer:

-Generan oxígeno

-Sirven como refugio de aves y animales

-Son extraídos de plantaciones forestales comerciales

-Son parte de un ciclo productivo

-Fortalece la economía de los silvicultores

-Ayuda a mitigar los efectos del cambio climático

Comprar un árbol natural de #Navidad y además mexicano significa contribuir a la economía de familias que viven en zonas rurales.

Además, tiene un impacto ambiental mucho menor que uno árbol de plástico.

Cuando son usados como adorno:

-Es un producto ciento por ciento sostenible

-Limpia el aire en las viviendas

-No contamina ni causa daños a la salud

-Deja un olor fresco que ayuda a la relajación

Cuando termina la temporada navideña

-Puede servir como abono (composta) para futuras reforestaciones

-Puede ser usado en artesanías, mezclas orgánicas y material para jardinería

-Son 100% reciclables

Los contras de los árboles naturales:

-Más difíciles de transportar

-Más frágiles

-Más caros que los artificiales

¿Por qué un árbol artificial causa más daño al ambiente?

Un árbol artificial ayuda menos al medio ambiente que uno natural, pero si ya tienes uno y no quieres dañar al planeta, lo mejor que puedes hacer es usarlo al menos 20 años.

De acuerdo a la empresa de energía a renovable Galt Energy, esta es la razón:

– Son más contaminantes y dañinos para la salud: la mayoría se hacen de materiales tóxicos y no reciclables, como el mercurio y otras sustancias derivadas del petróleo, incluido el PVC (un plástico no reciclable).

– Se fabrican a grandes distancias del lugar de compra, generando aún más contaminación durante su traslado.

– Son fabricados con altas emisiones de CO2.

– No es reciclable y tarda hasta 500 años en degradarse.

¿Te interesa adquirir un árbol de Navidad natural?

Pros del árbol artificial:

-Más duraderos y pueden ser reutilizados.

-Más económicos que los naturales.

-Fácil de mantener (necesitan pocos cuidados).

(Con información de El Big Data)