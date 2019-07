Arremete AMLO de nuevo contra protestas de Polícia Federal

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó de nueva cuenta las protestas de policías federales que rechazan las condiciones de su incorporación a la Guardia Nacional.



Cuestionó la imagen y el apoyo que puede tener una Policía que "se indisciplina" y "toma las calles", y el motivo de sus manifestaciones.



"¿Qué dije cuando se presentó el movimiento de la Policía Federal? Que no había motivo, porque no se está despidiendo a nadie, no se les están quitando prestaciones, es un proceso que estamos llevando a cabo, porque necesitábamos de la Guardia Nacional, sin embargo, quisieron presentar la inconformidad como una injusticia y no hay materia, al contrario, lo digo de manera respetuosa, cada quien es libre de sus actos y responsable de sus actos.

"Pero imagínense a una Policía que se indisciplina y toma las calles, ¿qué imagen da, quién va a apoyar eso? Entonces todos tenemos que entender que ya cambió, porque ya cambió la mentalidad del pueblo que eso es lo más difícil de lograr, cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo", afirmó el Mandatario federal en conferencia matutina.

En tanto, los agentes de la Policía Federal inconformes hicieron ayer una pausa en sus protestas en el Centro de Mando, en Iztapalapa, a espera de retomar este lunes el diálogo con los mandos.

Entre los elementos de la corporación ha tomado fuerza la exigencia de una indeminización y el rechazo a formar parte de la Guardia Nacional.