Arremeten contra Circle K por publicidad sexista

CIUDAD DE MÉXICO.- Patricia Mercado, senadora del partido Movimiento Ciudadano (MC), acusó a la comercializadora Circle K de utilizar "publicidad sexista" en el marco del Día de las Secretarias.

A través de redes sociales, Mercado Castro difundió unos gráficos que habrían sido publicados por la empresa, en los cuales se anunciaban "combos ejecutivos" que incluían una botella de Lambrusco y chocolates de la marca KitKat y Milky Way; sin embargo, en el tercer paquete ofertado también se incluía una caja de condones de la marca Sico,publicó Vanguardia.

"Ayer vimos una vez más una publicidad sexista que horas después fue retirada gracias a la fuerza de una ciudadanía que ya no deja parar estas cosas", publicó la senadora.

Además agregó que dicha publicidad no solo era sexista por reproducir estereotipos de género y misoginia, sino que además promovía el acoso y hostigamiento sexual en el trabajo.

Asimismo, recordó que en la reciente Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la mayoría de los países aprobaron el convenio 190 y una recomendación contra todo tipo de violencia y acoso laboral.

