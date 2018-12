Arrestan a miembros de la Caravana Migrante por cruzar a EU

Agencia

TIJUANA, Baja California.- Un grupo de nueve adultos y tres menores de edad fueron arrestados esta tarde en su intento por ingresar a los Estados Unidos por Tijuana, informa el periódico Excélsior.

De acuerdo con información de DiarioMX, al ser arrestados por elementos de la Patrulla Fronteriza, comentaron que buscaban ser detenidos por la autoridad para poder solicitar asilo humanitario.

Esta no es la primera vez que los migrantes, estacionados en Tijuana desde hace varias semanas, intentan ingresar a territorio estadunidense sin obtener éxito.

El pasado 10 de diciembre, el Servicios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos difundió un video donde se muestra a dos jóvenes cruzando la cerca que divide la frontera sin conseguirlo pues cayeron de manera estrepitosa contra el suelo causando heridas en el impacto.

Varias decenas de migrantes se han reunido en el parque nacional de la ciudad de Tijuana para animar a que más personas intenten cruzar a los Estados Unidos.

Putting children in dangerous situations that resulted in serious injuries. “The only legal and safe method of entry into the U.S. is through a designated Port of Entry,” said #YumaSector Acting Chief Patrol Agent Carl Landrum #SouthwestBorder Details: https://t.co/VqEKUm22fN pic.twitter.com/AOz1xUmvaf