Zaldívar acusa a Calderón de presionar por casos Florence Cassez y ABC

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, confirmó esta tarde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió presiones de parte del expresidente Felipe Calderón, en el caso Florence Cassez y ABC.

“Esta situación a las presiones que fui sometido y fue sometida la Suprema Corte no son nuevas, no las di a conocer el martes pasado, tiene más de 8 años que se sabe de eso. Todo mundo sabía que hubo presiones, todo mundo las conocía, todo mundo las comentaba", mencionó el ministro presidente.

El ministro presidente resaltó que pese a que existió lo referido, él no cedió y prueba de ello es su trayectoria judicial, sus votos y sus proyectos presentados.

“Para que te presionen debes de tener algo para que te pueden presionar, por mí habla mi trayectoria”, agregó.

De acuerdo con información de Excélsior, también evitó hablar sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la SCJN pues, dijo, fue una decisión personal. Incluso evadió pronunciarse sobre las investigaciones que presuntamente realiza la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre el exfuncionario.

Ante la vacante que dejó Medina Mora Icaza y el inminente envío de una terna al Senado para buscar a su sucesor, Arturo Zaldívar externó que le gustaría que fuera una mujer para garantizar así la paridad de género al interior del máximo tribunal del país

Por otra parte, anunció la suspensión de un magistrado federal de la Ciudad de México por presunta corrupción e incremento irregular de sus finanzas.

Aseguró que al interior del Poder Judicial de la Federación no habrá intocables y, sin llevar a cabo una cacería de brujas, buscará erradicar actos de corrupción y nepotismo entre jueces y magistrados.

“Es la primera vez que tomamos medidas y las seguiremos tomando, en esta administración no ha habido, no hay y no habrá intocables. No se permitirá la corrupción y no se permitirá práctica alguna que sea indebida e indigna para el pueblo de México", puntualizó.