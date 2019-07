Iban por ella: asaltan casa de Lydia Cacho en Puerto Morelos

Agencia

PUERTO MORELOS, Q. Roo.- La periodista y escritora Lydia Cacho fue víctima de un robo en su casa de Puerto Morelos, en Quintana Roo, donde dos hombres entraron a la finca y se llevaron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas, tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia.

De acuerdo con información de Article 19 e Infobae, además del robo de información, desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.

"Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que 'iban por ella' y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar", señaló la organización Artículo 19 en una alerta para denunciar el allanamiento a la casa de la periodista.

Cacho se ha dedicado a investigar casos de pederastia que involucran a personajes de alto perfil en México. En 2005 publicó el libro los Demonios del Edén en el que señalaba a Jean Succar Kuri y Kamel Nacif Borge, conocido como "El Rey de la Mezclilla", el primero detenido y sentenciado, el segundo con una orden de aprehensión liberada, de ser parte de esta red.

Luego de ser denunciada en el estado de Puebla por Nacif, quien acusó difamación y calumnia, fue detenida y sometida a diversos actos de tortura, en los que acusó la complicidad del entonces gobernador poblano Mario Marín.

Cacho abandonó la cárcel bajo caución y pudo enfrentar el proceso en libertad. El 17 de enero de 2006 la periodista fue exonerada de los delitos.

Pero meses después se filtró a la prensa una llamada de Nacif Borge en la que felicitaba a Marín por la detención de Lydia Cacho.

Por más que lo intenten no dejaré de investigar. El miedo no colonizará mi espíritu. Soy periodista, soy feminista y defensora de #DerechosHumanos el poder conlleva responsabilidad social. A los que me amenazan les digo: #AquíNadieSeRinde #Justicia #NiñezPrimero pic.twitter.com/WW3J2P3xGd