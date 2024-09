Asegura AMLO que Femsa no solicitó ayuda ante inseguridad en Morelos

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la empresa Femsa no solicitó apoyo del gobierno federal frente a la inseguridad que la llevó a cerrar su planta refresquera en el municipio de Puente de Ixtla.

Durante su conferencia matutina, aseguró que el gobierno atiende todas las solicitudes de ayuda, pero en este caso, la compañía decidió actuar de manera independiente.

Al reprochar la supuesta influencia de la empresa, descartó que este caso tenga un mayor impacto.