Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mónica García Villegas quien fungía como dueña y directora del Colegio Rébsamen, lugar donde murieron 26 personas, entre ellas, nueve niñas y niños, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017.

De acuerdo a Excelsior, tras la tragedia nacional, García Villegas decidió esconderse. Tiene dos órdenes de aprehensión, una por homicidio culposo de 26 personas y la otra por uso de documento falso.

En entrevista exclusiva para Imagen Noticias con Ciro Gómez Leyva, la exdirectora afirmó que es inocente.

También te puede interesar: ¿Quién es 'El Terminator' y por qué está relacionado con Ayotzinapa?

“Yo no quiero ir a prisión, soy inocente. La corrupción me está agrediendo a mí directamente, no considero justo que ninguna persona que no es culpable, una persona que es inocente tenga que ir ni un minuto a la cárcel", señaló.

Comentó que la han responsabilizado por las muertes en el colegio que dirigía, sin haber tenido la oportunidad de defenderse.

“Me han enjuiciado y señalado como responsable de las muertes ocurridas en el Rébsamen sin darme la oportunidad de defenderme, sin darle oportunidad a mis abogados de ejercer su derecho de defensa. La Procuraduría ha mentido a los medios de comunicación y a los jueces porque nunca realice la construcción de otro nivel”, aseguró.

Desde la clandestinidad, Mónica García Villegas aseguró que ella nunca construyó el cuarto piso del Colegio Rébsamen.

“Yo nunca construí un cuarto piso y yo cuento con las dos licencias de construcción de ambos edificios que se extendieron en 1983. Yo vivo ahí desde 1984. Fue una remodelación de madera para asoleadero que terminó en un procedimiento administrativo que derivó en una multa que se pagó en 2014. Fue una remodelación, el departamento ya existía, documéntense y verifiquen”, señaló.

Mónica García Villegas añadió: “Siempre procuré y contraté los servicios especiales para que me informaran de la situación de los inmuebles".

La exdirectora aseguró que presentó un escrito a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), lo hizo para informar a la autoridad que tenía otro domicilio en donde podía ser notificada. Según ella, la Procuraduría capitalina la fue a buscar, le fue a notificar al derrumbado edificio del Colegio Rébsamen.

“La Procuraduría con mentiras y en contra del procedimiento solicitado ante dos jueces de control ordenó mi aprehensión. Mis abogados, mis licenciados informaron a las autoridades ¿Por qué orden de aprehensión? Ellos argumentaron que me buscaron en mi domicilio, en el Colegio Enrique Rébsamen. ¿Cómo voy a vivir ahí? ¿Cómo voy a estar ahí? ¿En qué cabeza cabe? El documento ya estaba, por eso ellos extendieron la orden de aprehensión”, expresó.