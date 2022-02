Asesinan en Sonora a periodista Jorge Camero, director de El informativo

Jorge Camero Zazueta, director del portal de noticias El Informativo y ex secretario particular del alcalde de Empalme, fue asesinado la noche de este jueves 24 de febrero en el interior de un gimnasio.

Hombres armados a bordo de motocicletas, llegaron alrededor de las 20 horas, al gimnasio "Spartan", ubicado de bulevar Las Américas y calle Independencia, donde entrenaba el joven de 28 años.

El director del portal de noticias de Guaymas y Empalme, recibió al menos tres impactos de bala; cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja ya no tenía signos vitales. Jorge apenas tenía una semana y media que había renunciado a su trabajo como secretario Particular del alcalde de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, por lo que retomó las actividades en su medio informativo y empresa de publicidad.

En Sonora fue asesinado el periodista Jorge Camero Zazueta, director del portal de noticias ‘El Informativo’; la víctima, de 28 años de edad, fue atacado mientras se encontraba en el gimnasio. #Despierta con @campossuarez pic.twitter.com/1FH9vJXgtZ — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) February 25, 2022

"El Choche" como siempre se le conocía, se inició en la radiodifusora XEPS, de Empalme, después trabajó en la FM- 105 (XEBQ) en Guaymas. Creó la fanpage El Informativo, que alternaba con transmisiones para el medio digital Radar Sonora y la emisora Red 93.3. Además, de su medio de comunicación, tenía una empresa de publicidad y perifoneo. Al lugar acudieron elementos policiacos y militares para acordonar el área.

#México Esta noche asesinan al editor del sitio web “El Informativo” de #Sonora Jorge "El Choche" Camero. Actualmente era secretario particular del Alcalde de #Empalme, Luis Fuentes Aguilar. Sin embargo ejercía dando su opinión y línea editorial desde el portal informativo. pic.twitter.com/335KP5p7kU — Periodistas Desplazados y Agredidos A.C. (@AlertaAMPDA) February 25, 2022

Con Camero Zazueta, ex secretario particular del presidente municipal de Empalme, Luis Fuentes Aguilar, es el segundo ex funcionario asesinado de esta administración (2021-2024), en el presente mes. Daniel Palafox Suárez, ex diputado local por el PT y quien era el encargado de Informática del ayuntamiento fue privado de la libertad el pasado 28 de enero y fue localizado sin vida el 4 de febrero.

