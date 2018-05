Familia y amigos despiden al periodista asesinado en Tabasco

Agencia

Tabasco.- Un último adiós le dieron familiares, amigos y colegas a Juan Carlos Huerta Gutiérrez, en medio del luto y consternación de los comunicadores en Tabasco. Su madre, Gloria Gutierrez, su esposa Laura Ramírez, su hijo Alex Iván Huerta, su sobrina, Paty Giovanna y sus hermanos Giovanni y Luis Guillermo Huerta, vieron cómo poco a poco bajaba el féretro durante el sepelio del comunicador.

“Sinceramente repudiamos los hechos, la familia estamos consternados y exigimos a las autoridades puedan cumplir con sus actividades, la Fiscalía, los poderes que representan al gobierno del estado, aunque esto ya paso al Gobierno Federal y puedan esclarecer el hecho y no quede impune” externo su hermano, según el portal El Financiero.

Marco Xavier Flores, quien laboró por ocho años con Huerta Gutiérrez, externo que los legados dejados por el periodista estarán vigentes en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de laborar en el ámbito de la comunicación y educación junto con él. “Juan Carlos Huerta es uno de los grandes periodistas que ha tenido el estado de Tabasco, deja un legado para muchos de nosotros como alumnos y ojalá que lo que nos enseñó lo podamos aplicar”.

El ex productor de Panorama Sin Reservas en la 103.1 FM, respondió que Juan Carlos Huerta, no tenía enemigos, “él tiene muchos amigos, yo no me atrevo a decir que tenga enemigos es algo muy fuerte, simple y sencillamente, creo que el maestro Juan Carlos Huerta tiene mucha gente que lo quiere y por eso estamos los que estamos aquí - ¿fue un error de quienes atentaron con la vida de él? – no sé, no, no puedo hablar yo de eso, no me atrevo a dar persecuciones, yo exijo que la autoridad haga su trabajo y la Fiscalía haga lo que tiene que hacer”.

Juan Carlos Huerta fue atacado cuando conducía su vehículo después de salir de su domicilio. Recibió cuatro impactos de bala de un desconocido a bordo de una camioneta gris en la calle Flores del Trópico, para después emprender la huida.

El canal de noticias Grupo Sin Reservas 620 AM, realizó un homenaje a una de las voces más escuchadas en la entidad tabasqueña, el cual se transmitió sus redes sociales, plataformas digitales y la frecuencia 620 de amplitud modulada.