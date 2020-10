Asevera AMLO posible reforma energética si se mantiene suspendido el "Decreto Nahle"

Antonio Baranda y Claudia Guerrero

MÉXICO.- Luego de que la Corte confirmó la suspensión del decreto emitido por la secretaria Rocío Nahle, que modifica las reglas para que nuevas plantas privadas de energía renovable se conecten al Sistema Eléctrico Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si es necesario planteará una reforma constitucional para defender el interés público.

"Estamos en la revisión, porque se abusó mucho, era dejarle el mercado de los energéticos a los privados y esto implicaba menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y la CFE, eso era el propósito de la política económica en el periodo neoliberal y nosotros no estamos de acuerdo con eso.

"Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento, lo he dicho, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la Nación sobre los recursos naturales, y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos, por legítimos que sean", señaló en conferencia mañanera.

El decreto fue publicado el pasado 15 de mayo por la Sener, pero impugnado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que alega una invasión a sus atribuciones para regular temas de libre competencia y concurrencia en el sector.

Nos interesan los negocios públicos

El mandatario federal dijo que Iberdrola no está conforme con la política de su gobierno para rescatar a la CFE y Pemex, y criticó que funcionarios de anteriores Administraciones, e incluso el ex presidente Calderón, fueran consejeros de la empresa española como parte del "arreglo".

"En el caso de Iberdrola, empresa española, les otorgan contratos muy jugosos los funcionarios del gobierno, pero llega a tanto el arreglo, la asociación entre particulares y funcionarios, que en esta empresa trabajan quienes eran funcionarios cuando se les entregaron esos contratos.

"La secretaria de Energía pasó a ser funcionaria de Iberdrola, pero ya en el descaro el presidente Calderón fue nombrado consejero de Iberdrola, entonces yo entiendo que con la nueva política de rescate a la CFE y Pemex no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto, porque tenemos que defender el interés público, el interés del pueblo, de la Nación, a nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos", agregó.

Ayer, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, dijo que la empresa descarta iniciar nuevos proyectos en México por las políticas que ha adoptado el Gobierno para el sector energético.