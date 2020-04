Asuelan piratas la Sonda de Campeche

Benito Jiménez

CAMPECHE, Campeche.- Por segunda semana consecutiva, "piratas" asaltaron barcos en aguas del Golfo de México.

En dos nuevos hechos, denunciaron ante autoridades marítimas y de procuración de justicia, sujetos armados a bordo de lanchas con motor fuera de borda, realizaron disparos, abordaron, atracaron a la tripulación y se llevaron objetos de valor.

Uno de los asaltos ocurrió a las 13:45 horas al Buccaneer, un barco de suministro con bandera mexicana que opera en la Sonda de Campeche.

La embarcación fue asaltada por al menos cinco sujetos armados con pistolas, a unas cinco millas náuticas de la Terminal Marítima de Dos Bocas, según fuentes de ese puerto.

Los "piratas" robaron la laptop del puente de mando, las pertenencias de la tripulación y equipos de radiocomunicación.

En tanto, el barco de posicionamiento dinámico tipo 3, de nombre Telford 28, situado a unos 25 kilómetros de Puerto Isla del Carmen, en Campeche, fue abordado por los piratas a las 23:00 horas del miércoles.

En este hecho, un tripulante resultó herido de bala. A bordo había 300 personas entre marinos y obreros

La Séptima Zona Naval de la Secretaría de Marina envió una lancha tipo Defender al buque petrolero para apoyar al traslado del herido.

"No existe un protocolo como tal para estos casos, pero lo que debe hacer la tripulación es intentar evadir a los asaltantes, evitar que suban, si no lo logran los marineros deben encontrar una zona segura en el barco y esperar a que los delincuentes se vayan, no se puede hacerles frente pues ningún marinero va armado", explicó un funcionario de la capitanía de Puerto a REFORMA.