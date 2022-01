Audiencia de Ricardo Anaya se pospone hasta el 14 de febrero

La audiencia de Ricardo Anaya se pospuso una vez más, el excanditato a la presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN) tenía programada para este lunes 31 de enero de 2022 su comparecencia, pero el juez dio positivo a Covid y esta audiencia tendrá que esperar unos días más.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE