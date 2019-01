Aumentan exportaciones mexicanas: INEGI

Agencias

MÉXICO, D.F.- En noviembre, las exportaciones totales del país aumentaron 1.3 por ciento en comparación con igual mes de 2011, al sumar 31 mil 443 millones de dólares, mientras que las importaciones de mercancías sumaron 32 mil 716 millones de dólares, un alza de 4.7 por ciento anual, informó el INEGI.



Así, en el penúltimo mes del año, se observa un déficit de la balanza comercial del país de mil 273 millones de dólares, destacó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informa Notimex.



Dicho saldo, dijo, se compara con el déficit de 204 millones de dólares registrado en igual mes de 2011. En los primeros once meses del presente año la balanza comercial del país fue deficitaria en 801 millones de dólares, anotó.



El instituto indicó que el incremento de las exportaciones fue resultado neto de un avance de 4.5 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 15.3 por ciento en las petroleras.

A su vez, el crecimiento de las exportaciones no petroleras se originó de ascensos de 5.7 por ciento en las dirigidas al mercado de Estados Unidos y de 0.3 por ciento en las canalizadas al resto del mundo.



Con series ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías se elevaron 2.31 por ciento. Dicha tasa se derivó de un aumento de 3.38 por ciento en las exportaciones no petroleras y de un descenso de 3.85 por ciento en las petroleras, anotó.



En noviembre, las exportaciones de productos manufacturados mostraron una expansión anual de 4.6 por ciento.



A su interior, los crecimientos más significativos se observaron en las exportaciones de productos de plástico y caucho (21.1 por ciento), de la siderurgia (16.5) y de la industria automotriz (11.4).



El avance de las exportaciones de estos últimos fue resultado neto de una variación anual de 17.5 por ciento en las exportaciones canalizadas a Estados Unidos y de una contracción de 8.6 por ciento en las dirigidas a otros mercados del exterior.



En tanto, el avance de las importaciones reflejó alzas de 2.8 por ciento en las importaciones no petroleras y de 22.2 por ciento en las petroleras.



El INEGI indicó que al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron aumentos anuales de 21.8 por ciento en las de bienes de consumo, de 0.1 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de 15.2 por ciento en las de bienes de capital.



Con series ajustadas por estacionalidad, dijo, las importaciones totales presentaron un crecimiento mensual de 0.85 por ciento, debido a incrementos de 0.40 por ciento en las importaciones petroleras y de 0.91 por ciento en las no petroleras.



Por tipo de bien, se observaron avances mensuales de 4.34 por ciento tanto en las importaciones de bienes de consumo como en las de bienes de capital, mientras que las importaciones de bienes de uso intermedio mostraron una reducción de 0.31 por ciento



Por su parte, en el mes que se reporta se importaron bienes de capital por tres mil 699 millones de dólares, nivel superior en 15.2 por ciento al mostrado en igual mes de 2011, señaló el instituto.