Aunque busquen disfrazarlo están militarizando las fronteras

Claudia Salazar

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Las diputadas de Oposición, Laura Rojas y Martha Tagle, reprobaron los excesos de la Guardia Nacional para contener a migrantes en las fronteras del País, mientras que el coordinador de Morena, Mario Delgado, afirmó que la corporación actúa conforme a la ley.



Rojas exigió al Gobierno federal que garantice el respeto a los derechos humanos de los migrantes, en los operativos que realiza la Guardia Nacional en las fronteras del País.



Señaló que, si bien es facultad de la corporación auxiliar en tareas de migración, pidió que al menos lo hagan con respeto a los derechos humanos.



"Sí hay facultades, aquí el llamado es que lo haga respondiendo los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.

"Las escenas que vimos ayer de elementos de la Guardia Nacional jalando a pequeños migrantes son terribles. Nunca imaginé ver a mexicanos en cuerpos de seguridad de México impidiendo llegar a centroamericanos cuando lo que hemos pedido siempre es un trato a los mexicanos que cruzan la frontera", indicó la legisladora de Acción Nacional.

También te puede interesar: Mueren padre e hija migrantes al intentar cruzar el río Bravo

Dijo que es cuestionable cómo México ha tenido que desplegar elementos de la Guardia Nacional a las fronteras siguiendo los dictados de Estados Unidos por los amagos de imponer aranceles a los productos mexicanos.



Laura Angélica Rojas advirtió que tal situación ya está generando costos para el País.



"Claro que nos está costando este acuerdo de haber aceptado ser el muro de Donald Trump y aplicar una política migratoria dictada desde Washington.



"Esto distrae a la GN del foco de seguridad y estamos teniendo una imagen internacional cuestionada por las imágenes que se están viendo de migrantes sometidos. Estamos viendo una mala decisión y empezamos a ver los primeros resultados", comentó.



La diputada de MC, Martha Tagle, expuso que el despliegue de otros 15 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y más de seis mil en el sur del país es una militarización del País.

"Aunque busquen disfrazarlo, la estrategia para atender el fenómeno migratorio en el País no es más que una militarización de las fronteras. En sus mensajes, el Gobierno federal ha rechazado la posibilidad de que no pagaremos o nos convertiremos en el muro del presidente Trump, pero en los hechos se está actuando de manera contraria", aseguró.

Manifestó que la Guardia Nacional se creó originalmente para atender la crisis de inseguridad y violencia en el País y no para lo que actualmente se está empleando, de contener la migración.



Y, lamentó el fallecimiento de un padre salvadoreño y su hija al intentar atravesar el Río Bravo.



"Las personas migrantes constituyen uno de los grupos más vulnerados en el mundo y en México no es la excepción. Lamentablemente, sabemos de casos que implican ser víctima de distintos tipos de violencia, lesiones, violaciones sistemáticas de derechos humanos, separación de familias, hasta perder la vida. El Estado mexicano tiene una deuda pendiente para frenar esta situación y lo que se está haciendo no está encaminado a conseguirlo", señaló.



Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, afirmó que el Gobierno echó a andar la Guardia Nacional con la misma prioridad de atender la inseguridad como el tema migratorio.



Afirmó que se va por la ruta correcta en el tema de la Guardia Nacional de que participe como auxiliar en migración.



"Se le está dando más visibilidad al tema migratorio porque es un cuerpo nuevo, el despliegue que se está haciendo en seguridad es el más importante y llegará a más lugares lo más pronto posible.



"Es falso que se deje de atender la seguridad se están atendiendo las dos cosas en paralelo", afirmó en la Cámara de Diputados.