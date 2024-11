¿Austeridad? Diputado de la 4T ostenta reloj de lujo en sus redes sociales.

El diputado de Morena, Antonio Flores Guerra, conocido popularmente como “Tony” Flores y apodado “Lord Lamborghini” por su ostentoso estilo de vida, vuelve a generar controversia, ahora con un reloj.

En un contexto en el que la austeridad se presenta como uno de los pilares de la 4T, el legislador local por Coahuila fue captado presumiendo un reloj de lujo cuyo valor se estima en casi 4 millones de pesos.

El incidente se desencadenó después de que Flores publicara una foto en su cuenta de Instagram el sábado, donde lucía lo que parece ser un Patek Philippe de la línea Nautilus en oro.

Este modelo es reconocido a nivel mundial por su exclusividad y elevado costo, que ronda los 3.9 millones de pesos según una búsqueda en sitios especializados.

Cristina Auerbach, activista destacada por su trabajo en defensa de los derechos de los mineros en la región carbonífera de Coahuila, fue una de las voces que se pronunció en redes sociales.

Auerbach compartió la foto del diputado en su perfil de Facebook, acompañada de un comentario crítico: “¿En serio?, ¿con el sudor de su frente?, así la 4T”.

Flores Guerra, además de su cargo en el Congreso de Coahuila como diputado plurinominal por el Partido del Trabajo (PT), es conocido por ser empresario en la industria del carbón.

Su vinculación con contratos millonarios asignados de manera directa por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sido un punto de crítica constante por parte de grupos de la sociedad civil y opositores políticos.

“Tony” Flores ya había captado la atención pública cuando fue visto manejando un Lamborghini valuado en más de 7.5 millones de pesos por las calles de Múzquiz, su municipio de origen.

El diputado por MORENA Antonio "Tony" Flores presume su Lamborghini color de su partido, cuyo precio es de más de 7.5 millones de pesos.



Esto no tendría nada de malo si su empresa no tuviera contratos con el gobierno federal, y si no se llenaran la boca de 'pobreza franciscana'. pic.twitter.com/QTJqhAirzv