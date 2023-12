Avanza desafuero de Fiscal de Morelos Uriel Carmona

Morena, partidos aliados, además del PRI, avalaron en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados el dictamen para el proceso de desafuero del Fiscal de Morelos, Uriel Carmona.

Una vez aprobado fue turnado a la Mesa Directiva, y es posible que su análisis y votación en el Pleno de la Cámara baja se realice el próximo miércoles.

Jaime Humberto Pérez Bernabé, presidente de la Sección Instructora, fue quien reveló que la aprobación se logró con tres votos a favor y una abstención.

"Todo el procedimiento tuvo unos métodos que se fueron llevando puntualmente, todas las partes fueron notificadas, y en estos momentos la Sección Instructora está enviando la información a la Mesa Directiva", explicó.

"Mañana, ya cuando la Mesa Directiva determine, va a hacer los señalamientos, nosotros debemos de cuidar, es un procedimiento muy a detalle que no quisiera (decir), son dos delitos, es ejercicio indebido del servicio público (uno de ellos), y señalamientos de control de confianza",

El caso fue retomado por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando determinó que Carmona sí goza de fuero federal y debía seguirse con el proceso que tenía pendiente de la anterior legislatura.

Estoy tranquilo afirmó Carmona sobre desafuero

El pasado 7 de diciembre Uriel Carmona Gándara, señaló que no existe ningún delito en su contra luego de que el día previo la Sección Instructora de la Cámara de Diputados sesionó para conocer el informe final sobre el juicio de procedencia en su contra.

El funcionario comentó que en aquel momento aún no ha recibido notificación oficial de la Cámara baja; sin embargo, subrayó que la decisión final compete al Congreso del estado.

No obstante, reconoció que en una primera etapa la decisión depende de los votos de los 500 diputados de la Cámara, de la cual espera que impere la razón y no se le prive del fuero constitucional, primordialmente, porque no hay delito que perseguir.

Explicó que, de acuerdo con el Artículo 111 Constitucional, cuando se trata de delitos federales señalados en contra de un servidor público estatal, el proceso de desafuero requiere de una segunda etapa que le corresponde al Congreso local, añadiendo que:

"Esto ya está determinado de manera clara y expresa por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces la última palabra le corresponde al Congreso de Morelos".

Dijo que espera que le sea notificada la información necesaria para que pueda comparecer a la Cámara de Diputados a exponer sus razones y la versión de los hechos por los que se le acusa.

"Tengo conocimiento de que van adelante con el proceso de desafuero en contra mía, estoy tranquilo. No hay nada escrito", insisitió

Carmona Gándara mencionó que estos hechos derivan de una persecución política en su contra, pues en esencia no hay un delito real que haya cometido.

"Se me acusa de haber ejercido el cargo de fiscal sin contar, durante un par de meses, con unas evaluaciones de control de confianza con las cuales sí cuento y, además, no son requisito en la Constitución de Morelos para ingresar al cargo de Fiscal General", detalló.

El 11 de diciembre de 2021, la FGR solicitó el desafuero de Carmona por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por no contar con requisitos de control de confianza.

Carmona frenó el proceso mediante un amparo, luego de que la mayoría de Morena aseguraba que el funcionario no gozaba de fuero.

La Corte notificó oficialmente el 22 de septiembre la sentencia en la cual determinó que Carmona sí goza de fuero y que no puede ser acusado de delitos federales, sin pasar por el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados.

En la mañana de ese dua el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, fue liberado del Penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Luego de una serie de eventos legales que finalmente confirmaron su fuero constitucional.

Vestido con ropa deportiva gris y llevando una bolsa con sus pertenencias, Carmona Gándara optó por no hacer declaraciones a los medios de comunicación presentes y abordó una camioneta color blanco.

Su detención se relacionó con acusaciones de presunta complicidad en un caso de feminicidio. Inicialmente, fue trasladado desde el Reclusorio Sur en la Ciudad de México al Penal del Altiplano. Sin embargo, los eventos recientes han llevado a su liberación.

El 10 de octubre, los diputados de la Sección Instructora se instalaron y empezaron el proceso.

Los reconocimientos a la Fiscalía entregados acreditan los procesos periciales del Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal que es una norma de calidad internacional la cual verifica que los peritos realicen sus procedimientos validados por la ciencia.

La misión añadieron, es trabajar con gobiernos extranjeros para desarrollar instituciones policiales profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción y reduzcan la amenaza del crimen.

🔴 Aprueba la Sección Instructora de la Cámara de Diputados el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de ejercicio indebido del poder público. Se turna el asunto a la Mesa Directiva. pic.twitter.com/KG68N1P8Tj — LupitaJuarez (@LupitaJuarezH) December 13, 2023

