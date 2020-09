México: Ayotzinapa es una herida que no sanará, afirma Astudillo

Oscar Alejandro Hernández Uscanga

Tijuana.- El Gobernador Héctor Astudillo expresó que la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa será una herida que no sanará hasta que se informe de manera oficial qué sucedió realmente hace seis años en Guerrero.

En un mensaje en video, el Mandatario priista exhortó a las autoridades federales a continuar con la indagatoria de llos hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

"Creemos que los avances que ha presentado el Presidente de la República deben continuar, por eso consideramos importante no dejar de insistir todos. Más que como Gobernador, como guerrerense, como padre de familia, reiteramos hoy a los seis años nuestra exigencia de que se conozca qué es lo que sucedió y que realmente el castigo llegue a los responsables", dijo.