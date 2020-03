(Video) En redes reportan balacera en plena avenida Reforma de la CDMX

Ciudad de México.- Usuarios en redes sociales reportan una balacera esta tarde sobre avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Cuauhtémoc.

Los usuarios mencionan que un intento de asalto desató un intercambio de balazos, luego de que un policía frustró el robo y dos hombres le dispararon.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la víctima salía de una casa de cambio en Río Misisipi.

Los asaltantes dispararon al policía, quien repelió la agresión, mientras que un conductor de taxi que transitaba por el lugar resultó herido.

"Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. "Que está pasando en México, qué carajos está pasando!", escribió otra mujer en Twitter.

Estoy en Torre Diana. Acaban de sonar disparos. Me acaban de pedir que me tire al piso y me proteja. Estoy temblando. QUE ESTÁ PASANDO EN MÉXICO, QUÉ CARAJOS ESTÁ PASANDO pic.twitter.com/7NizE1Pf2g — out of context Paulina (@paoopalooza) March 10, 2020



En la publicación compartió un video en el que varias personas permanecen en el suelo tras escucharse algunos disparos.