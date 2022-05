Este es el nuevo puesto de Arturo Herrera en el Banco Mundial

El Banco Mundial nombró a Arturo Herrera Gutiérrez, ex secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como director global de Gobierno y a y a Luis Felipe López- Calva como director global de Pobreza y Equidad.

A través de su cuenta de Twitter, el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel anunció el nombramiento de los dos mexicanos.

“Es un gusto saber que hoy el Banco Mundial anunció el nombramiento de dos mexicanos como Directores Globales (DG): @ArturoHerrera_G fue designado como DG de Gobierno y @LFLopezCalva como DG de Pobreza y Equidad. Los dos son excelentes economistas y mejores personas. ¡Enhorabuena!” informó Esquivel.

El exsecretario de SHCP migra al Banco Mundial luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador retirara el pasado agosto sin explicación la propuesta que se envió al Senado para que fuera nombrado gobernador de Banxico.

Herrera Gutiérrez regresa a la organización, pues durante el 2010 a 2018 desempeñó como: Gerente de Práctica, Gobernanza Práctica Global, Servicio Público y Desempeño para América Latina y el Caribe

Mientras que el economista López –Calva fungió como director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creado para apoyar esfuerzos de gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para alcanzar la Agenda 2030 y los objetivos de Desarrollo Sostenible.

