Banorte y GBM, bancos afectados por fallo cibernético de Microsoft

El fallo cibernético a nivel mundial alcanzó a afectar algunos servicios de las sucursales bancarias de Banorte y de la casa de bolsa GBM.

En redes sociales, usuarios de algunas partes de México reportaron esta mañana que a causa de la falla operativa del sistema de Microsoft los dispensadores de dinero en efectivo dejaron de funcionar.

CrowdStrike is actively working with customers impacted by a defect found in a single content update for Windows hosts. Mac and Linux hosts are not impacted. This is not a security incident or cyberattack. The issue has been identified, isolated and a fix has been deployed. We…