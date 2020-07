Bautizan como #LadyAbusiva a legisladora de Morena tras altercado en el Senado

MÉXICO.- Con un retraso de cuatro horas comenzó ayer la sesión extraordinaria en el Senado, luego de que se registrara un altercado entre legisladoras de distintas bancadas parlamentarias. Lo que provocó que los cibernautas bautizaran a una de ellas como #LadyAbusiva.

Se presume que todo comenzó cuando la panista Martha Márquez, decidió tomar la tribuna, sentándose en el lugar de la presidenta de la Cámara Alta, Mónica Fernández Balboa, de Morena.

Márquez sostenía una pancarta en la que se leía: “Los mexicanos están tomando las calles, yo el Senado”, cuando otra legisladora morenista, no la dueña de la tribuna ocupada, Antares Vásquez Alatorre, intentó arrebatarle el letrero.

Soy médica de profesión y luchadora social por convicción, he visto cómo l@s neoliberales han lucrado con las causas más nobles y la salud. Las provocaciones del PAN cruzaron los límites del respeto hacia @monicaferbal que representa al @senadomexicano ; yo actué en consecuencia. pic.twitter.com/g1YjOOq8W3

El jaloneo entre ambas funcionarias duró algunos segundos, hasta que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) logró volver a sostener la manta y se colocó de nueva cuenta en el lugar de la presidenta.

Por su parte, Antares Vásquez Alatorre alegó que no tocó a la senadora panista y que la que usó violencia física y verbal, además de “agredir a la presidenta”, fue ella.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y varios cibernautas bautizaron a Vásquez Alatorre como “Antares, la lady abusiva”, con base en el comportamiento de ésta que fue capturado en el video.

Morena no permite la libre expresión, la Senadora Antares me arrebató de forma violenta mi cartel con el que hago válido mi derecho a manifestarme.



Lo que es una falta de respeto es que este @senadomexicano NO atienda los temas prioritarios para las familias de México. pic.twitter.com/eAb77S3D2G