BBVA Bancomer compensará a los clientes por fallas del sistema

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de la falla presentada este domingo en los sistemas de BBVA México, y que dejó sin acceso a su dinero más de 24 millones de clientes, el banco anunció compensaciones para todos los usuarios que se hayan visto afectados.

De acuerdo con la firma, la bonificación se hará a través de puntos y será efectiva el próximo domingo 19 de septiembre.

"En compensación, todas las compras que realices este domingo 19 de septiembre de 2021 con tus tarjetas de crédito o débito, te darán un beneficio que se aplicará de manera automática a tu cuenta",

informó BBVA México.

De acuerdo con la institución, las tarjetas de crédito físicas acumularán el doble de puntos en todas las compras del día.

En tanto, se acumulará el triple de puntos en todas las compras del día usando una tarjeta de crédito digital.

La acumulación de puntos aplica en compras en una sola exhibición y compras a meses sin intereses.

En el caso de tarjetas de débito, se recibirá una bonificación de 1% en todas las compras del día usando una tarjeta de débito física y una bonificación de 2% en todas las compras del día usando una tarjeta de débito digital.

La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que ante la falla registrada el domingo pasado en los sistemas de BBVA México, se trata de situaciones que ocurren al momento de actualizar sistemas y que si bien se han reforzado las inversiones en infraestructura y ciberseguridad, es complicado controlar el factor tecnológico.

"Los sistemas no tienen palabra de honor y por más que uno haga pruebas ya los bancos somos de cierto tamaño que se vuelve complicado. No es con la intención de afectar y siempre se hacen pruebas iniciales. Es un tema que sucede y la tecnología en ese sentido no tiene palabra de honor", dijo el presidente de la ABM, Daniel Becker.