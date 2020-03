(video) Insta Beatriz Müller a ignorar mensajes que difunden falsa información de Covid-19

Ciudad de México.- Por medio de redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los mexicanos dejar de hacer caso a cadenas y mensajes que difunden información sin bases científicas y médicas sobre la pandemia y que lo único que hacen, según ella, es jugar con el miedo de las personas.

En dos diferentes videos difundidos en sus cuentas de Twitter y Facebook, Gutiérrez Müller pidió a la población informarse por medio de los reportes la Secretaría de Salud que el gobierno federal difunde todos los días.

Ojo con la información falsa. Falsos emisarios que no se identifiquen. No hagas caso a mensajes que no provienen de la fuente oficial. @HLGatell



En la Ciudad de México los mensajes los brinda la doctora @Claudiashein pic.twitter.com/apB9JFm5qx — Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller) March 20, 2020

"¡Qué bárbaro, todo lo que se escucha en estos días! Mensajecitos por aquí y por allá (…) Cualquiera ahora toma su teléfono y graba un mensaje diciendo que es muy allegado a una persona y que tiene información valiosa y que es poseedor de esos datos”, compartió.

La presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México agregó que hay individuos con intereses oscuros, no esclarecidos, que venden la idea de que salir a ponerse una vacuna, de hacerse un estudio de laboratorio y compras de supermercado.

Afirmó que el gobierno ha sido muy cauteloso y está dando información precisa, mientras que hay cadenas que están jugando con el miedo de las personas.

“Lo que tienes que hacer –añade- es confiar en ti y en las autoridades que son las expertas, no estos fulanos que no dan su cara, que no dan su nombres y lo único que hacen es hacer correr rumores".

"No te dejes engañar por mensajes cuya fuente no puedes comprobar y sobre todo, no los disemines, porque lo que tú provocas al hacer esto, es hacer la bola de pánico más grande y cuando hay una sociedad llena de pánico, esa sociedad hace tonterías y también se moviliza”, mencionó.

Finalmente dijo que la información verdadera se ofrece en las conferencias de prensa que se transmiten desde Palacio Nacional y por medio de lo que saben y dan a conocer los científicos.